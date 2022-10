Neustart Hilfe nach der Pandemie: Thüringer Sportvereine bekommen 1,6 Millionen Euro

In den kommenden Tagen bekommen Sportvereine in Thüringen 1,6 Millionen Euro an Fördermitteln ausgezahlt. Das Geld stammt aus dem Fördertopf "Neustartbonus" des Landes, der von der Corona-Pandemie betroffenen Vereinen helfen soll. Mit dem Geld können Vereinsaktivitäten oder auch neue Geräte wie Fußballtore finanziert werden.