Wer wird "Thüringer Sportler des Jahres 2021"? Nachdem coronabedingt die Wahl im Jahr 2020 ausfallen musste, wird sie in diesem Jahr wieder durchgeführt. Am Mittwoch entschied eine neunköpfige Expertenjury über die Kandidaten.

Am 28. Oktober um Mitternacht startet die Wahl. Sie läuft bis zum 11. Dezember. In das Wahlergebnis der Publikumswahl fließen zudem die Stimmen der Jury als Votum ein. Die Gewinner der Sportlerumfrage sollen beim Ball des Thüringer Sports 2022 am 30. April in der Messe Erfurt geehrt werden.