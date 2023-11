Bis zum 17. Dezember können sich Sportfans an der Online-Abstimmung beteiligen. In das Wahlergebnis der Publikumswahl fließen auch die Stimmen der Thüringer Sportjournalisten und der Sportgremien ein. Die Ergebnisse werden am 23. Dezember veröffentlicht. Ausgezeichnet werden die Sportler des Jahres im Rahmen des Thüringer Ball des Sports. Dieser findet am 12. April 2024 im Erfurter Kaisersaal statt.