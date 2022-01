Gerichtsurteil Sportveranstaltungen in Thüringen weiter ohne Zuschauer

Sportveranstaltungen müssen in Thüringen vorerst weiter ohne Zuschauer auskommen. Das entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Freistaats in Weimar. Wie das Gericht am Mittwoch mitteilte, wiesen die Richter damit die Klage eines Sportvereins gegen die entsprechende Regelung in der Corona-Verordnung der Landesregierung ab. Der Beschluss des Gerichts ist unanfechtbar.