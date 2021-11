Für Amateursport in Vereinen und bei Wettkämpfen in Thüringen ist ab sofort zusätzlich zu den 2G-Regeln für Erwachsene auch ein Corona-Test erforderlich. Das teilte das Bildungs- und Sportministerium am Freitag in Erfurt mit. Zugang zu den Sporthallen und anderen geschlossenen Sporträumen haben damit nur noch geimpfte und genesene Menschen, wenn sie zusätzlich einen negativen Corona-Test nachweisen können.