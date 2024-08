Der verdächtige Politiker kündigte an, alle Ämter in der Partei und alle Wahlkampfaktivitäten ruhen zu lassen. Er tritt bei der bevorstehenden Thüringer Landtagswahl am 1. September erneut an - als Direktkandidat. Hier könne man aus rechtlichen Gründen zurzeit nicht handeln, erklärte ein Parteisprecher. Die Wahlzettel seien gedruckt, die Unterlagen verschickt. Falls der Linke-Politiker wiedergewählt werde, könne er aber auf sein Mandat verzichten.