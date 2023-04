Irene Schmidt aus Orlamünde ist bei der MDR Talkshow "Fakt is! aus Erfurt" völlig überzeugt, dass es in der Politik eine Vetternwirtschaft gibt. Sonst würden nicht so viele Fehler passieren und Steuern verschwendet. Sie kenne zwar persönlich keine Politiker mit Verfehlungen. Doch Politiker benötigen eine Schulbildung, ein Studium und Menschenkenntnis. Sie ist inzwischen von der Politik stark enttäuscht, sieht auch Parallelen zur DDR. "Und das ist kreuzgefährlich", sagt die Thüringerin.

Damit hatte die Besucherin zu Beginn des MDR-Talkes schon einige der Punkte abgesteckt, worüber an diesem Montagabend diskutiert wurde. Regieren die besten Leute Thüringen oder regiert vor allem das Parteibuch, spitzte MDR-Moderator Andreas Menzel das Thema des Abends zu. Ist Vetternwirtschaft ein anderes Wort für vertrauensvolle Zusammenarbeit, wie es der Erfurter Talkgast Thomas Schindler formulierte?

Worum geht es? Auslöser für die seit Monaten andauernde politische Diskussion in Thüringen ist ein Bericht des Landesrechnungshofes darüber, wie im Freistaat Spitzenbeamte von der rot-rot-grünen Landesregierung eingestellt werden. Der Rechnungshof ist ein Gremium, das unabhängig darüber wacht, wie die Landesregierung mit den Steuergelden umgeht - aber am Ende nur Empfehlungen aussprechen kann.

Es gibt tatsächlich einen Fehler, da hat der Rechnungshof recht. Benjamin-Immanuel Hoff (Linkspartei) Thüringer Staatskanzleichef

Doch der brisante Bericht des Finanzkontrolleurs der Landesregierung ist bis heute nicht vollständig öffentlich, doch wurde aus ihm wiederholt in Medien berichtet. Daraus geht etwa hervor, dass bei acht untersuchten Einstellungen in fünf Fällen die Staatssekretäre der rot-rot-grünen Landesregierung zum Zeitpunkt der Ernennung nicht hätten ernannt werden dürfen. Welche Staatssekretäre das sind, ist bisher nicht bekannt. Auch monierte die Landesprüfbehörde: Bei 64 überprüften Einstellungen wichtiger Posten in der Landesregierung zwischen 2014 und 2020, also dem Beginn der Ramelow-Regierung, seien bei mehr als der Hälfte Formfehler gemacht worden. Geprüft wurden die Einstellungen von Staatssekretären, Büroleitern und Pressesprechern. Kritisiert wurde in dem Bericht etwa eine mangelnde Dokumentation zu den Einstellungen, fehlende Ausschreibungen und dass die politische Einstellung wichtiger als die fachliche Eignung gewesen sei.