Worum geht es? Auslöser für die seit Monaten andauernde politische Diskussion in Thüringen ist ein Bericht des Landesrechnungshofes darüber, wie im Freistaat Spitzenbeamte von der rot-rot-grünen Landesregierung eingestellt werden. Der Rechnungshof ist ein Gremium, das unabhängig darüber wacht, wie die Landesregierung mit den Steuergeldern umgeht - aber am Ende nur Empfehlungen aussprechen kann.

Doch der brisante Bericht des Finanzkontrolleurs der Landesregierung ist bis heute nicht vollständig öffentlich, doch wurde aus ihm wiederholt in Medien berichtet. Daraus geht etwa hervor, dass bei acht untersuchten Einstellungen in fünf Fällen die Staatssekretäre der rot-rot-grünen Landesregierung zum Zeitpunkt der Ernennung nicht hätten ernannt werden dürfen. Welche Staatssekretäre das sind, ist bisher nicht bekannt. Auch monierte die Landesprüfbehörde: Bei 64 überprüften Einstellungen wichtiger Posten in der Landesregierung zwischen 2014 und 2020, also dem Beginn der Amtszeit Ramelows als Ministerpräsident, seien bei mehr als der Hälfte Formfehler gemacht worden. Geprüft wurden die Einstellungen von Staatssekretären, Büroleitern und Pressesprechern. Kritisiert wurde in dem Bericht etwa eine mangelnde Dokumentation zu den Einstellungen, fehlende Ausschreibungen und dass die politische Einstellung wichtiger als die fachliche Eignung gewesen sei.