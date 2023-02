Bei Kulturstaatssekretärin Tina Beer ende die Probezeit am 3. März, sagte Staatskanzleiminister Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) am Donnerstag im Landtag auf eine Anfrage der oppositionellen CDU-Fraktion.

Die Opposition hatte der rot-rot-grünen Landesregierung in dieser Woche mit Verweis auf einen vorläufigen Prüfbericht des Rechnungshofs Vettern- und Günstlingswirtschaft vorgeworfen. So hatte der AfD-Abgeordnete Stefan Möller Ende Januar in der Landtagssitzung von Vetternwirtschaft und Ämterpatronage in der Landesregierung gesprochen. Auch der CDU-Abgeordnete Stefan Schard warf der Landesregierung in der Sitzung Vetternwirtschaft, Günstlingswirtschaft und Ämterpatronage vor. Der Staat werde zur Beute gemacht. SPD-Abgeordnete Dorothea Marx empfahl dagegen, verbal abzurüsten und die vollständigen Berichte abzuwarten.