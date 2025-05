Bildrechte: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Politik Thüringer Landesregierung will vier weitere Staatssekretäre ernennen

12. Mai 2025, 13:27 Uhr

Das Kabinett will in seiner nächsten Sitzung an diesem Dienstag zwei weitere Staatssekretärinnen und zwei Staatssekretäre ernennen. Zwei von ihnen sollen befristet für die Legislatur angestellt werden.