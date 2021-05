Kirfel lebt und arbeitet hier. Sein Architekturbüro liegt in den bereits fertigen Räumen des Schlosses. Es gibt schlechtere Arbeitsplätze. Im Ort ist er allerdings nicht so angekommen wie erhofft. Zwar besucht sein Kind den Kindergarten, er selber sitzt im Stadtrat und das Gartencafé des Schlosses ist normalerweise am Wochenende richtig voll - mit den Südthüringern wird er trotzdem nicht warm. "Das fängt schon damit an, dass es hier keine Bauern gibt, nur Agrar-Betriebe. Die Bindung an den Boden wurde durch die Kollektivierung zerstört."