Sanierung eines Hauses in der Neustädter Straße in Pößneck Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Pößneck im Saale-Orla-Kreis. In der Neustädter Straße arbeiten die Zimmerer im Dachstuhl eines leerstehenden Hauses. Heute werden neue Dachfenster angeliefert, schon bald könnte hier ein neuer Eigentümer die Sanierung vollenden. Denn die Stadt ist nur Eigentümer auf Zeit. Ein neues Dach, neue Fenster, Zwischendecken und eine frische Fassade sollen Investoren anlocken. Denn anders als in den Großstädten wie Erfurt oder Jena finden sich für solche sanierungsbedürftigen Häuser auf dem Land nur schwer neue Eigentümer.

Frank Bachmann, Leiter Fachbereich Bau und Stadtentwicklung in Pößneck

Es gab Zeiten, da hatten wir nicht die Möglichkeit, private Investoren zu finden, weil einfach zu viele Bereiche in einem prekären Zustand waren. Dass die gesagt haben, hier kannst du nur Geld verlieren.

Doch die Mittel in den Kommunen sind begrenzt, und gerade kleinere Städte und Gemeinden können nur wenige Projekte umsetzen. Deshalb unterstützen Bund und Freistaat die Städte und Gemeinden mit Fördermitteln. Frank Bachmann weiß: Geld gibt es nicht nur für die Sicherung von Häusern.

Das Schützenhaus in Pößneck Bildrechte: MDR/Andreas Dreißel

Die Kommunen müssen dabei lediglich einen Eigenanteil aufbringen. Dieser schwankt in der Regel je nach Programm zwischen 25 und 33 Prozent. Aber auch eine Förderung ohne Eigenbeteiligung der Kommune ist möglich. So wird zum Beispiel die Notsicherung von Häusern zu 100 Prozent übernommen. Dabei werden sowohl die Kommunen als auch private Eigentümer unterstützt.

In Gera wurde seit 1991 von etwa 135 Millionen Euro Fördermitteln ungefähr ein Drittel an private Bauprojekte vergeben. Die fünf Sanierungsgebiete und drei Stadtumbaugebiete haben dort viel von den privaten Eigenmitteln profitiert. So konnten im Stadtteil Untermhaus nach der Wende viele der maroden Gründerzeithäuser gerettet werden.