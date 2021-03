In Thüringen wird es vorerst keine landesweite Stallpflicht für Geflügel geben. Das entschied der Thüringer Tierseuchen-Krisenstab am Montagabend. Zu ihm gehören unter anderem Vertreter des Gesundheits- und des Landwirtschaftsministeriums, des Landesamtes für Verbraucherschutz, der Tierseuchenkasse, der Landestierärztekammer und des Thüringer Bauernverbandes.

Vom Gesundheitsministerium hieß es im Anschluss, die Gefahr für den Ausbruch der Geflügelpest sei nicht in allen Landkreisen als so hoch einzuschätzen, dass eine flächendeckende Stallpflicht angeordnet werden müsse. Das Ministerium rief Geflügelhalter auf, Krankheitssymptome umgehend zu melden. Bisher sind 25 Betriebe im Weimarer Land, im Saale-Holzland-Kreis, im Kreis Sömmerda, in Jena und in Erfurt von der Geflügelpest betroffen. Hunderte Tiere mussten bereits getötet werden.