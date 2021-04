27.04.2021 | Kreis Sömmerda hebt Stallpflicht auf

Im Kreis Sömmerda darf Hausgeflügel von Dienstag (27. April) an wieder ins Freie: Das Landramtsamt hat die Stallpflicht mit Tagesbeginn aufgehoben, die im gesamten Kreisgebiet galt.

24.04.2021 | Keine Stallpflicht im Landkreis Greiz ab Sonnabend mehr

Im Landkreis Greiz wird die Stallpflicht ab Sonnabend (24. April) aufgehoben. Das Landratsamt teilte am Donnerstag mit, es seien keine neuen Fälle der Geflügelpest im Landkreis Greiz und den Nachbarlandkreisen aufgetreten. Zudem sei bei allen Untersuchungen der Kontaktbetriebe im Landkreis Greiz kein Geflügelpestvirus nachgewiesen worden. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Amtes wurde am Freitag im Amtsblatt veröffentlicht.

23.04.2021 | Erfurt hebt Stallpflicht auf

In ganz Erfurt darf Geflügel von Freitag (23. April) wieder ins Freie. Das teilte die Stadtverwaltung am gleichen Tag mit. Die Stallpflicht war Ende März verfügt worden, nachdem im Bestand eines Geflügelhalters in Schmira die Vogelgrippe nachgewiesen worden war. Die Stallpflicht galt für die Cyriaksbergsiedlung und die Peterbornsiedlung der Brühlervorstadt sowie die Ortsteile Bindersleben, Schmira, Hochheim und Bischleben-Stedten.

01.04.2021 | Mehrere Orte im Kreis Greiz zu Sperrgebieten erklärt

Der Landkreis Greiz hat mehrere Ortschaften zu Sperrgebieten erklärt. Dort gelten neben der Stallpflicht auch strenge Hygieneauflagen. Betroffen sind Münchenbernsdorf, Lederhose und der Ortsteil Neuensorga, Lindenkreuz, der Ortsteil Rothenbach sowie der Ortsteil Cossengrün der Stadt Greiz.

30.03.2021 | Stallpflicht im gesamten Stadtgebiet Weimar

Wie das Veterinäramt Weimar am Freitag mitteilte, gilt ab Dienstag (30.03.2021) im gesamten Stadtgebiet die Stallpflicht. Zuvor mussten Geflügelhalter nur in einigen Ortsteilen von Weimar ihre Tiere im Stall lassen.

29.03.2021 | Geflügelpest in Erfurt nachgewiesen - Stallpflicht

In einer Kleingeflügelhaltung im Erfurter Ortsteil Schmira ist ein Fall von Geflügelpest bestätigt worden. Das teilte das Veterinäramt am Sonntag mit. Um den Ausbruchsort Schmira verhängte das Veterinäramt die Stallpflicht in einem Drei-Kilometer-Radius. Betroffen sind Geflügelhalter in Bindersleben, Schmira, Hochheim, Bischleben-Stedten sowie in die Brühlervorstadt.

27.03.2021 | Stallpflicht im Kreis Gotha und im Weimarer Land

Die Landratsämter der Kreise Gotha und Weimarer Land haben am Donnerstag bekanntgegeben, dass auf dem gesamten jeweiligen Kreisgebiet ab Sonnabend (27. März 2021) eine Stallpflicht für Geflügel gilt.

26.03.2021 | Saalfeld-Rudolstadt und Sömmerda schreiben Stallpflicht vor

Wegen des Vogelgrippeausbruchs in einem Geflügelhof in Niederreißen im Weimarer Land gilt im gesamten Landkreis Saalfeld-Rudolstadt ab Freitag (26. März) eine Stallpflicht für Hausgeflügel. Darüber hinaus müssen sich Geflügelhalter beim Veterinäramt des Landkreises melden, wenn sie ungewöhnlich hohe Tierverluste feststellen oder seit dem 1. März Geflügel zugekauft oder übernommen haben.

Im gesamten Kreis Sömmerda gilt die Stallpflicht ebenfalls ab Freitag. Private und gewerbliche Halter dürfen ihr Geflügel nicht mehr ins Freie lassen. Ausgenommen sind Tauben.

Zuvor hatte das Landratsamt des Weimarer Landes alle Geflügelhalterinnen und Geflügelhalter aufgefordert, ihre Tiere ab Donnerstag nicht mehr ins Freie zu lassen. Die entsprechende Allgemeinverfügung wird vorbereitet.

25.03.2021 | Stallpflicht in Jena und im Saale-Holzland-Kreis

In der Stadt Jena und im Saale-Holzland-Kreis gilt ab Donnerstag (25. März) eine Stallpflicht.

13.03.2021 | Stallpflicht im Unstrut-Hainich-Kreis wieder in Kraft