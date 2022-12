Nach einer Rassegeflügelschau in Eckartsberga im Weimarer Land Ende November sind erstmals im Winter 2022/2023 Fälle der Vogelgrippe in Thüringen nachgewiesen worden. Betroffen sind nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums zwei Halter im Weimarer Land und einer in Jena, die an der Schau teilgenommen haben. Die Veterinärbehörden haben deswegen Schutzzonen festgelegt. Im Weimarer Land gelten diese für Klein- und Großromstedt in der Landgemeinde Bad Sulza und die Ortsteile Hohlstedt und Kötschau der Gemeinde Großschwabhausen. Geflügel muss dort in Ställen oder überdacht gehalten werden. Zudem müssen die Anlagen und Wege täglich desinfiziert werden. Geflügelausstellungen und Märkte sind in den Orten verboten.