In Thüringen sind erstmals im Winter 2022/2023 Fälle der Vogelgrippe nachgewiesen worden. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt am Mittwoch mitteilte, sind zwei Geflügelhalter im Weimarer Land sowie ein Geflügel haltender Betrieb in Jena betroffen. Alle drei Halter hätten an einer Kreisrassegeflügelschau teilgenommen. Ihre Tiere müssten nun getötet werden. Bei weiteren Verdachtsfällen aus dem Weimarer Land stünde die Labordiagnose des Friedrich-Loeffler-Institut des Bundes für Tiergesundheit noch aus.

Hühner in einem Stall. Bildrechte: IMAGO / Georg Ulrich Dostmann