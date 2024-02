Das Land sucht seit über einem Jahr nach einem Objekt, das die überlastete Erstaufnahme in Suhl sowie die improvisierte Unterbringung in Hermsdorf entlasten kann. Die Landesregierung hatte diese Aufgabe vom Migrations- auf das Innenministerium übertragen, um neuen Schwung in die Suche zu bringen. Währenddessen verzögert sich auch der Einzug von rund 170 Asylbewerbern in die ehemalige Frauenklinik in Gera: Aus dem Innenministerium hieß es, die Handwerker seien noch im Einsatz.