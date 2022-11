So dürfen Züge dort nur noch mit 50 statt 100 km/h fahren, was Folgen für viele Zugverbindungen in Ostthüringen hat. Die Reparaturarbeiten sollen nach Angaben der " Ostthüringer Zeitung " bis Dezember dauern.

Damit künftig die Personalprobleme in den Stellwerken nicht wieder so stark auftreten, setzt die Bahn auf Qualifizierung und Ausbildung. "Das hat absolute Priorität", erklärt Bahn-Sprecherin Constantinescu. 340 Azubis und Quereinsteiger hat die Bahn nach eigenen Angaben in ihre mitteldeutschen Ausbildungszentren gelockt. Dort lernen sie den Beruf des Fahrdienstleiters und den Umgang mit alter und neuer Stellwerk-Technik. Ziel für nächstes Jahr seien noch einmal 640 Azubis. Rund acht Millionen Euro hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben insgesamt in ihre Ausbildungsoffensive investiert.