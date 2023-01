Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder engagieren. Auch in anderen Teilen Thüringens entsenden Gemeinden Sternsinger, die an Haustüren treten, singen und Spenden sammeln.

Kirchen im Kreis Eichsfeld, dem Wartburgkreis, dem Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der Stadt Gera und der Stadt Nordhausen hatten Veranstaltungen mit Sternsingern zwischen Weihnachten und dem Tag der Heiligen Drei Könige am 6. Januar angekündigt. Thüringen hat Gebietsanteile an drei Bistümern: Erfurt, Dresden-Meißen und Fulda. Das Dekanat Gera in Thüringen gehört unter anderem zum Bistum Dresden-Meißen.