6. Januar Der Dreikönigstag, auch Fest der Heiligen Drei Könige oder Epiphanias-Fest, ist ein christliches Fest am 6. Januar. Der Tag erinnert an den Besuch der Weisen aus dem Morgenland bei Jesus an der Krippe und damit an das Erscheinen Gottes in der Welt.



Sternsinger ziehen daher am 6. Januar bundesweit von Haus zu Haus und bringen über Türen die Aufschrift "20 C M B 25" ("Christus mansionem benedicat 2025", Christus segne dieses Haus) an.