In den Großstädten Thüringens leben natürlich viel mehr Menschen, auf die sich diese Einnahmen verteilen. In Erfurt kommen 214.000 Einwohner auf die 217.376.312 Euro. Die Spitzenposition ergibt sich hier also schlicht aus der Größe der Stadt und ihrer Bewohner.

Besser lässt sich die finanzielle Stärke von Gemeinden bewerten, wenn die Höhe der Steuern pro Kopf betrachtet wird. Wie das Thüringer Ministerium für Inneres und Kommunales mitteilte, lagen im Jahr 2020 die Gemeinden von Laasdorf (Saale-Holzland-Kreis) mit 25.564 Euro pro Einwohner, Großheringen (Weimarer Land) mit 14.014 Euro pro Einwohner und Marth (Eichsfeld) mit 7.971 Euro pro Einwohner an der Spitze. Die geringsten Einnahmen pro Kopf gab es in Gerbershausen (Eichsfeld) mit Minus 44 Euro pro Einwohner, in Eichstruth (Eichsfeld) mit 241 Euro je Einwohner und Birx (Schmalkalden-Meiningen) mit 291 Euro je Einwohner.

Laasdorf war im Jahr 2020 mit 25.564 Euro pro Einwohner der deutliche Gewinner bei den Steuereinnahmen in Thüringen. In dem Ort leben gerade mal etwas mehr als 500 Einwohner. Wie die Gemeinde mitteilt, war der Verkauf eines Unternehmens innerhalb Laasdorfs der Grund für die hohen Einnahmen. Die Gemeinde im Saale-Holzland-Kreis konnte so im Jahr 2020 Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 12 Millionen Euro erzielen. Im Jahr 2019 waren es dagegen nur 1,8 Millionen Euro. Immer noch ein guter Wert, der sich durch ein großes, gut ausgebautes Gewerbegebiet vor Ort ergibt. Die Spitzenposition bei den Steuereinnahmen pro Kopf in Thüringen wird die Gemeinde Laasdorf in den nächsten Jahren aber vermutlich nicht so schnell wieder erreichen.