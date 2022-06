Seit dem Ukrainekrieg steigen die Preise - unter anderem für Sprit. Große Energiekonzerte profitieren davon und streichen hohe Gewinne ein. Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) sieht nun den Bund am Zug. Er soll die Sondergewinne der Energiekonzerne besteuern. "Wir brauchen von der Bundesregierung jetzt schnell einen Vorschlag für eine befristete Übergewinnsteuer", sagte Siegesmund am Dienstag in Erfurt.