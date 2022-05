Thüringen kann in diesem Jahr mit 474 Millionen Euro zusätzlichen Steuereinnahmen rechnen. Finanzministerin Heike Taubert (SPD) sagte am Freitag, diese Prognose habe die Mai-Steuerschätzung ergeben. Für 2023 würde die Steuerschätzung um 457 Millionen Euro nach oben korrigiert. Taubert schränkte jedoch ein, ob diese zusätzlichen Einnahmen tatsächlich an den Staat fließen, hänge vor allem davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickle.