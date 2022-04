Die Thüringer Steuerfahnder haben im vergangenen Jahr fast 20 Millionen Euro zusätzlich eingetrieben. Das teilte das Finanzministerium am Montag mit. Das seien knapp drei Millionen Euro mehr als im Jahr 2020 gewesen.

Die Steuerfahndungsstellen in Gera und Gotha decken Steuerstraftaten und -ordnungswidrigkeiten auf. Laut Taubert hat sich die Arbeit der Fahnder in den vergangenen Jahren gewandelt. Viele Betrugsmodelle beträfen den digitalen Raum. Es sei deshalb wichtig, dass die Fahnder selbst gut vernetzt sind, um solche Straftaten aufdecken zu können. In Thüringen arbeiten 57 Steuerfahnderinnen und -fahnder. Im vergangenen Jahr wurden 134 Strafverfahren eingeleitet.