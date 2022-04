In Thüringen sind im vergangenen Jahr gegen Steuersünder Freiheitsstrafen von insgesamt fast 50 Jahren verhängt worden. Das sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag, als sie die Leistungsbilanz der Finanzämter vorstellte. Nach Angaben der Ministerin wurden zudem über Steuerfahnder rund 20 Millionen Euro hinterzogene Steuern aufgespürt und eingefordert.

Hinzu kamen Geldbußen und Geldauflagen in Höhe von 1,2 Millionen Euro. Steuersünder müssten genauso behandelt werden wie andere Straftäter, sagte Taubert. Andernfalls wollten viele Steuerpflichtige nicht mehr ihre Steuern zahlen. Dann sei aber das Gemeinwesen in Gefahr, so die Finanzministerin.