Bei den kreisangehörigen Gemeinden war es Großheringen im Weimarer Land mit 23.941 Euro. In der Gemeinde mit rund 700 Einwohner ist unter anderem eine Installationstechnik-Firma mit circa 1.000 Mitarbeitern angesiedelt. Die Steuereinnahmen ermitteln sich aus Real- und Gewerbesteuern sowie Gemeindeanteilen an Einkommens- und Umsatzsteuer. Die stärksten Rückgänge gab es in den Gemeinden Unterbreizbach im Wartburgkreis und Lederhose im Landkreis Greiz.