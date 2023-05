Schätzung Steuerschätzung rechnet in Thüringen mit 98 Millionen Mehreinnahmen

Hauptinhalt

Thüringen kann auch in diesem Jahr wieder mit Steuer-Mehreinnahmen rechnen. Laut Mai-Steuerschätzung, die Finanzministerin Heike Taubert (SPD) am Dienstag in Erfurt vorstellte, erhöhen sich die Einnahmen in diesem Jahr im Vergleich mit den bisherigen Ansätzen um 98 Millionen Euro. Im kommenden Jahr wird mit einem Plus von 70 Millionen Euro gerechnet.