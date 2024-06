Es gehörte zu den großen Überraschungen der Kommunalwahl, dass in Erfurt der CDU-Herausforderer Andreas Horn den langjährigen Amtsinhaber und SPD-Politiker Andreas Bausewein überholte: Horn kam im ersten Wahldurchgang auf 28,4 Prozent, Bausewein auf 22,7 Prozent. Nach 18 Jahren an der Spitze der Landeshauptstadt muss Bausewein nun um sein Amt bangen.

Erfurt galt lange als Hochburg der SPD, Bausewein war einige Jahre lang auch SPD-Parteivorsitzender in Thüringen. Er war in den vergangenen Monaten vor allem wegen seines Agierens bei Personalquerelen und Verfehlungen am Theater Erfurt in die Kritik geraten. Zwischenzeitlich soll Bausewein Medienberichten zufolge einen Wechsel zum Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) erwogen, dann aber abgesagt haben. Bei der Oberbürgermeisterwahl ging er erneut für die SPD ins Rennen.