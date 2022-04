Bislang seien bis ins Jahr 2027 Arbeiten an insgesamt 17 Schlössern vorgesehen, darunter Schloss Friedenstein in Gotha mit 50 Millionen Euro sowie die ehemals schwarzburgischen Besitzungen in Sondershausen und Rudolstadt im Gesamtumfang von rund 40 Millionen Euro. "Doch möglicherweise bekommen wir für das eingeplante Geld nur noch die Hälfte der Leistung", sagte Hoff mit Blick auf Preissteigerungen im Bausektor.

Das Jahresthema der Stiftung laute wie bereits 2021 "Paradiesgärten - Gartenparadiese" und knüpfe an den Erfolg der Ausstellungsreihe der vergangenen Saison an, sagte Stiftungsdirektorin Doris Fischer. So habe die Stiftung in diesen Tagen die gleichnamige Ausstellung der Bundesgartenschau auf dem Erfurter Petersberg übernommen. Überdies sind demnach zwei Vortragsreihen zu Gartendenkmalpflege und Gartenkunst geplant.