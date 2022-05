Das Thüringer Landesverwaltungsamt will Anzeige gegen den unter Betrugsverdacht stehenden Arbeitslosenverein Talisa erstatten. Das sagte Justizstaatssekretär Sebastian von Ammon in einer Fragestunde im Landtag. Die Anzeige werde wegen Betrugs und weiterer in Betracht kommender Straftaten erstattet. Zudem prüfe die Staatsanwaltschaft Erfurt, ob sie ein Ermittlungsverfahren eröffnet.