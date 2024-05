B87 nördlich von Apolda in Abschnitten gesperrt

Von der Grenze zu Sachsen-Anhalt bis Poche nördlich von Apolda im Weimarer Land soll auf sechs Kilometern Länge die Deckschicht der B87 vom 3. Juni bis voraussichtlich Anfang November erneuert werden. Die Straße wird in Teilabschnitten voll gesperrt. Die Umleitung führt über Eckardtsberga - Buttstädt- Pfiffelbach-Apolda. Mehr als drei Millionen Euro sind hier an Baukosten veranschlagt.

B176 bei Kölleda wird gesperrt

Von voraussichtlich 17. Juni bis Ende August soll im Kreis Sömmerda die B176 zwischen Ortsausgang Kölleda und Ortseingang Frohndorf die Straßendecke auf über vier Kilometern Länge erneuert werden. Diese Umleitung ist geplant: Kölleda B85 / L1051, Sömmerda B176 / L1058 und umgekehrt. Kosten soll diese Maßnahme 1,4 Millionen Euro.

Straße zwischen Liebstedt und Sachsenhausen gesperrt

Im Weimarer Land wird ab Donnerstag, 16. Mai, die Landstraße zwischen Liebstedt und Sachsenhausen gesperrt. Wie das Landesamt für Bau und Verkehr mitteilte, wird dort bis voraussichtlich 2. August gebaut. Der Verkehr wird über Pfiffelbach, Niederroßla und die B87 umgeleitet.

Wichtige Straße in Jena gesperrt

Zu Verkehrseinschränkungen kommt es seit dem 6. Mai im Bereich der Ernst-Haeckel-Straße in Jena. Wie der Zweckverband JenaWasser mitteilte, muss ein Teil der stark frequentierten Straße wegen Tiefbauarbeiten gesperrt werden. Betroffen ist der südliche Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr zur Kahlaischen Straße und der Einmündung Ebertstraße. Den Angaben nach soll die über 100 Jahre alte Trinkwasserleitung ausgetauscht werden. Die Arbeiten hatten bereits im vergangenen Jahr begonnen. Laut Verband sollen die Arbeiten bis zum Start der Kulturarena am 3. Juli beendet sein. Der Zweckverband JenaWasser investiert nach eigenen Angaben rund 200.000 Euro.

Vollsperrung der B90 bei Neumühle

Die Bundesstraße 90 zwischen Neumühle und dem Abzweig Weitisberga im Saale-Orla-Kreis ist für mehrere Monate voll gesperrt. Angaben des Kreises zufolge wird dort eine Böschung gesichert. Außerdem soll ein Durchlass neu gebaut werden.

Die Umleitung ist über Wurzbach und Lehesten ausgeschildert. Die Vollsperrung soll demnach bis voraussichtlich zum 31. Oktober andauern. Die Kosten werden vom Thüringer Landesamt für Verkehr auf über zwei Millionen Euro beziffert.

Nordtangente Saalfeld gesperrt

Noch bis Anfang November 2024 sind die Bauarbeiten auf der B281/B85 in Saalfeld geplant. Auf fünf Kilometern Länge wird bis zur Anbindung in Richtung Marktkauf die Deckschicht erneuert. Die Vollsperrung erfolgt in Teilabschnitten. Die Umleitungen verlaufen innerorts. Zwei Millionen Euro soll das Vorhaben insgesamt kosten.

Bis voraussichtlich Ende Juni wird dabei die Nordtangente, also die Ortsumfahrung, in Saalfeld bis zum Abzweig Ost gesperrt, so dass der gesamte Verkehr aus Richtung Rudolstadt und Pößneck durch Saalfelds Innenstadt fahren muss. Zuvor wurde seit Mitte April der Abschnitt bis zum Kreisverkehr Mittlerer Watzenbach erneuert,

B281 von Reichmannsdorf bis Hoheneiche

Der Um- und Ausbau der 3,8 Kilometer langen Strecke der B281 von Reichmannsdorf bis Ortseingang Hoheneiche im Kreis Saalfeld-Rudolstadt soll bis Mitte Dezember andauern. Die Umleitung soll voraussichtlich über Schmiedefeld, Probstzella und Saalfeld/Arnsgereuth verlaufen. Für den Bau sind 3,8 Millionen Euro veranschlagt.

Kreisverkehr bei Lederhose wochenlang gesperrt

Wegen Sanierungsarbeiten ist derzeit die Bundesstraße B175 voll gesperrt. Alle Abzweigungen vom Kreisverkehr B175/L1073/Abzweig Lederhose (Neuensorga) bis zur östlichen Rampe der A9 (Autohof) sind betroffen. Für die Autofahrer sind Umleitungen ausgeschildert. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum 31. Mai. Die Fahrbahnerneuerung kostet 830.000 Euro und wird vom Bund finanziert.

Bahnübergang in Niederpöllnitz voll gesperrt

Seit Anfang April bis voraussichtlich Ende August ist der Bahnübergang in Niederpöllnitz im Kreis Greiz gesperrt. Zunächst wurde bei einer halbseitigen Sperrung gebaut. Nun sollen die Arbeiten bei einer Vollsperrung fortgeführt werden. Die Umleitung verläuft weiträumig über Mittelpöllnitz und Braunsdorf. Die Bahn investiert hier mehrere Millionen in den grundhaften Ausbau.

Brücke der B90 über A9 im Saale-Orla-Kreis erneuert

Wegen Brückenbauarbeiten ist ab Dienstag, dem 21. Mai, die B90 zwischen Hirschberg und Saalfeld im Bereich der Autobahn 9 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Betroffen sind auch Autofahrer, die bei Bad Lobenstein von der A9 abfahren wollen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes werden sie - je nach Fahrtrichtung - über die Anschlussstellen Rudolfstein und Schleiz umgeleitet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September.

Wurzbacher Straße in Bad Lobenstein saniert

In Bad Lobenstein im Saale-Orla-Kreis wird vom 13. Mai bis wohl zum 7. Juni in der Wurzbacher Straße zwischen Straße der Jugend und Am Geheeg die Straßendecke saniert. Umgeleitet wird der Verkehr über Wurzbach.

B180 zwischen Nobitz und Ehrenhain

Wegen des Ausbaus der Bundesstraße 180 ist die Waldenburger Straße im Nobitzer Ortsteil Ehrenhain im Altenburger Land bis Oktober vom Abzweig Nirkendorfer Weg bis Abzweig Karl-Marx-Straße gesperrt. Die Umleitung führt über die B180 - Klausa - Nobitz - B7 - B93 - Lehndorf - Zehma - Mockzig. Die Bauarbeiten sollen 1,2 Millionen Euro kosten.

