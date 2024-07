Sperrung in Jena nahe Holzmarkt

Nach einem Rohrbruch am Jenaer Holzmarkt im vergangenen Jahr soll ab Montag die Trinkwasserleitung dort ausgetauscht werden. Dafür muss die Verbindung von Holzmarkt und Grietgasse erneut gesperrt werden, teilten die Stadtwerke mit. Den Angaben nach soll ein etwa 70 Meter langer Leitungsabschnitt erneuert werden. Zugleich verlegen die Stadtwerke eine vorhandene Fernwärmeleitung um. Damit sollen künftig mehr Kunden mit umweltfreundlicher Heizwärme versorgt werden. Die Arbeiten dauern bis Oktober. Der Zweckverband JenaWasser und die Stadtwerke investieren rund 300.000 Euro. Während der Bauzeit ist der Abzweig zwischen Teichgraben und Grietgasse für den Verkehr gesperrt, Fußgänger können passieren. Der Bus- und Durchgangsverkehr wird umgeleitet.

B88 zwischen Jena und Dornburg ab August gesperrt

Die B88 soll zwischen Jena und Dornburg im Saale-Holzland-Kreis ab August saniert werden. Geplant ist eine Sperrung zwischen Porstendorf und Abzweig Neuengönna bis zum Jahresende. Von April bis Oktober 2025 sollen laut "Ostthüringer Zeitung" die Arbeiten zwischen dem Abzweig Neuengönna und Dornburg fortgesetzt werden. Grund seien Streckenbegradigungen und Gefahrenstellen zu beseitigen.

Eine der Hauptstraßen in Stadtroda gesperrt

Seit dem 8. Juli ist eine der Hauptstraßen in der Stadtrodaer Innenstadt gesperrt. Zwei Wochen lang wird die Straße des Friedens saniert, wie das Landratsamt mitteilt. Autofahrer werden bereits am Kreisverkehr am Freibad umgeleitet, um durch die Stadt zu kommen. Der Verkehr zum Grüntal wird über den Alten Markt und den Burggraben geführt. Für den Busverkehr wird eine Ersatzhaltestelle in der Geraer Straße eingerichtet. Die Bauarbeiten sollen den Angaben nach am 19. Juli beendet sein.

Nordtangente Saalfeld gesperrt

Noch bis Anfang November sind die Bauarbeiten auf der B281/B85 in Saalfeld geplant. Auf fünf Kilometern Länge wird bis zur Anbindung in Richtung Marktkauf die Deckschicht erneuert. Die Vollsperrung erfolgt in Teilabschnitten. Die Umleitungen verlaufen innerorts. Zwei Millionen Euro soll das Vorhaben insgesamt kosten.

B85 ab Saalfeld-Ost gesperrt

Wegen Straßenbauarbeiten ist die B85 Pößnecker Straße ab Saalfeld-Ost bis zur Zufahrt Am Güterbahnhof bis voraussichtlich 2. November für sämtlichen Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Bauarbeiten werden in Abschnitten erfolgen. Am 2. August wird der Bereich ab Industriestraße stadteinwärts, einschließlich Kreuzung Brauhaus/Gorndorf, wieder freigegeben.

Die Umleitung erfolgt über Kamsdorf/ Kaulsdorf zur B 85 sowie zur Ortsumfahrung Saalfeld. Dorndorf ist erreichbar ab Stadtzentrum über Bahnhofsbrücke bzw. über die Bundesstraße und über Unterwellenborn.

Ab dem 5. August wird das Teilstück ab Ausfahrt von der B281 bis Industriestraße gesperrt. Die Umleitung über Ortsumfahrung Saalfeld und Stadtzentrum ist ausgeschildert.

Erreichbarkeit Wertstoffhof über Gorndorf bzw. Stadtzentrum/Bahnbrücke.

B281 von Reichmannsdorf bis Hoheneiche

Der Um- und Ausbau der 3,8 Kilometer langen Strecke der B281 von Reichmannsdorf bis Ortseingang Hoheneiche im Kreis Saalfeld-Rudolstadt soll bis Mitte Dezember andauern. Die Umleitung soll voraussichtlich über Schmiedefeld, Probstzella und Saalfeld/Arnsgereuth verlaufen. Für den Bau sind 3,8 Millionen Euro veranschlagt.

Vollsperrung der B90 bei Neumühle

Die Bundesstraße 90 zwischen Neumühle und dem Abzweig Weitisberga im Saale-Orla-Kreis ist für mehrere Monate voll gesperrt. Angaben des Kreises zufolge wird dort eine Böschung gesichert. Außerdem soll ein Durchlass neu gebaut werden.

Die Umleitung ist über Wurzbach und Lehesten ausgeschildert. Die Vollsperrung soll demnach bis voraussichtlich zum 31. Oktober andauern. Die Kosten werden vom Thüringer Landesamt für Verkehr auf über zwei Millionen Euro beziffert.

Brücke der B90 über A9 im Saale-Orla-Kreis erneuert

Wegen Brückenbauarbeiten ist die B90 zwischen Hirschberg und Saalfeld im Bereich der Autobahn 9 gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Betroffen sind auch Autofahrer, die bei Bad Lobenstein von der A9 abfahren wollen. Nach Angaben der Autobahn GmbH des Bundes werden sie - je nach Fahrtrichtung - über die Anschlussstellen Rudolfstein und Schleiz umgeleitet. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis Mitte September.

Bahnübergang in Niederpöllnitz voll gesperrt

Seit Anfang April bis voraussichtlich Ende August ist der Bahnübergang in Niederpöllnitz im Kreis Greiz gesperrt. Zunächst wurde bei einer halbseitigen Sperrung gebaut. Nun werden die Arbeiten bei einer Vollsperrung fortgeführt. Die Umleitung verläuft weiträumig über Mittelpöllnitz und Braunsdorf. Die Bahn investiert hier mehrere Millionen in den grundhaften Ausbau.

Bildrechte: IMAGO / Shotshop

Wichtigste Straße in Schmölln gesperrt

Bis 9. August ist die B7 in Schmölln dicht. Die Fahrbahn der wichtigsten Straße der Stadt im Altenburger Land wird saniert. Gebaut wird aus Richtung Altenburg bis zur Bachstraß/Altenburger Straße. Laut "Ostthüringer Zeitung" sind danach noch drei weitere Bauabschnitte geplant, deren Termine noch nicht feststehen. Parkplätze etwa in der Clara-Zetkin-Straße müssten dafür zeitweise wegfallen. Offiziell wird der Verkehr über Thomas-Müntzer-Siedlung, Kummer, Nitzschka umgeleitet.

B180 zwischen Nobitz und Ehrenhain

Wegen des Ausbaus der Bundesstraße 180 ist die Waldenburger Straße im Nobitzer Ortsteil Ehrenhain im Altenburger Land bis Oktober vom Abzweig Nirkendorfer Weg bis Abzweig Karl-Marx-Straße gesperrt. Die Umleitung führt über die B180 - Klausa - Nobitz - B7 - B93 - Lehndorf - Zehma - Mockzig. Die Bauarbeiten sollen 1,2 Millionen Euro kosten.

