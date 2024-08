Montagelange Baustelle zwischen Mühlhäuser Stadtteilen

Zudem wird bis Jahresende die Straße zwischen den Mühlhäuser Stadtteilen Görmar und Bollstedt auf Vordermann gebracht. Grund sind Um- und Ausbauarbeiten für die neue B247. Zudem wird eine Brücke über die Notter saniert. Eine Umleitung führt über die jetzige B247.

Die Sperrung der Ortsdurchfahrt in Görmar verlängert sich bis Jahresende, obwohl die Brücke fertiggestellt ist.

Verkehrseinschränkungen zwischen Heiligenstadt und Leinefelde

Pendler zwischen Heiligenstadt und Leinefelde im Eichsfeld müssen sich auf Wartezeiten einstellen. Wie die Stadt Leinefelde-Worbis mitteilte, wird die Halle-Kasseler-Straße (L3080) im Ortsteil Beuren wegen Bauarbeiten halbseitig gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen Friedensstraße und Dreißigacker. Eine Ampel regelt den Verkehr. Die Arbeiten am Abwasserkanal und Gehweg werden voraussichtlich bis November dauern.

Landesstraße bei Himmelsberg grundhaft erneuert

Im Kyffhäuserkreis wird die Straße L2085 zwischen Toba und Himmelsberg grundhaft erneuert. Gebaut wird von Himmelberg bis zum Abzweig zur L1033. Geplant ist ein Abschluss der Arbeiten im November. Bis dahin wird der Abschnitt voll gesperrt. Die Umleitung führt über L1033 nach Toba, Ebeleben, die B249 bis zur L2085 nach Schernberg und umgekehrt

Eisenach: Bauarbeiten an wichtiger Landstraße gehen weiter

Mit dem zweiten Bauabschnitt gehen am 22. Juli die Arbeiten in der Mühlhäuser Straße in Eisenach weiter. Betroffen davon sind die Auf- und Abfahrten der B19. Diese und die vielbefahrene Landstraße werden nach Angaben der Stadtverwaltung in dem Bereich bis voraussichtlich 7. August gesperrt. Der Verkehr wird zum Teil weiträumig umgeleitet. Die Stadt investiert nach eigenen Angaben knapp 200.000 Euro.

Großburschla: Landesstraße voll gesperrt

In Großburschla im nördlichen Wartburgkreis ist seit Montag bis voraussichtlich zum Jahresende die Landesstraße voll gesperrt. Im Ort werden Leitungen verlegt. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet. Dadurch wird die Straße Auf der Höhle in westlicher Richtung zur Einbahnstraße, der Hessische Weg ist nur in östlicher Richtung zu befahren. Es gibt neue Halteverbote. Busse können auf dem Parkplatz am Sportplatz wenden.

Wohl ab Ende Juli nächste Großbaustelle in Gotha

Voraussichtlich Ende Juli startet in Gotha die nächste Großbaustelle. Konkret geht es um den Abschnitt zwischen Enckestraße und Europakreuzung - eine Hauptverbindung in der Stadt. Laut Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) wird diese Baustelle Pendler, den öffentlichen Nahverkehr und Versorger vor große Herausforderungen stellen. Wie lange gebaut wird, sei noch nicht bekannt. Unter anderem muss ein Sammler für die künftigen Abwasser des neuen Gewerbegebietes "GothaA4" verlegt werden. Das sei für das Erschließen des Areals dringend notwendig, so Kreuch.

Der Lkw-Verkehr soll über die Europakreuzung zur B 247, Seebergstraße, Oststraße umgeleitet werden. In Gegenrichtung Langensalzer Straße führt diese über die Hersdorfstraße, Friedrichstraße. Die Reyherstraße soll nicht gesperrt werden.

B247: Vollsperrung zwischen Ohrdruf und Hohenkirchen

Die B247 zwischen Hohenkirchen, einem Ortsteil der Gemeinde Georgenthal, und der Stadt Ohrdruf ist bis voraussichtlich 30. November 2024 von beiden Seiten gesperrt. Grund ist der Ersatzneubau der Gehrengrabenbrücke. Die Zufahrt zum Mittelröder Weg auf der B247 bleibt offen.

Während der Bauarbeiten wird der Verkehr in beide Richtungen über Herrenhof, Nauendorf und Gräfenhain umgeleitet.

Vollsperrung der Straße zwischen Görmar und Bollstedt

Die L2099 zwischen den Ortseingängen Bollstedt und Görmar ist vom 24. Juni 2024 bis voraussichtlich 31. Dezember diesen Jahres gesperrt. Die Straße wird vollständig saniert. Betroffen sind auch die parallel verlaufenden Geh- und Radwege. Eine Umleitung nach Bollstedt über die Gemeindeverbindungsstraße S16 wird nach Angaben der Via Mühlhausen Thüringen GmbH eingerichtet.

Straße von Friedrichroda zum Rennsteig vor Vollsperrung