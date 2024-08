Erfurt: Gothaer Straße bis September Baustelle

Die Gothaer Straße ist bis voraussichtlich September zwischen der Einmündung Egapark und der Wartburgstraße eine Baustelle. Die Fahrbahnsanierung erfolgt in mehreren Etappen. Bis auf eine Spur, die stadtauswärts frei ist, ist die Straße gesperrt. Stadteinwärts wurde eine Umleitung über die Binderslebener Landstraße eingerichtet. Auch für den Nahverkehr gibt es Einschränkungen. Mehr dazu gibt es hier.

B87 nördlich von Apolda in Abschnitten gesperrt

Von der Grenze zu Sachsen-Anhalt bis Poche nördlich von Apolda im Weimarer Land wird auf sechs Kilometern Länge die Deckschicht der B87 bis voraussichtlich Anfang November erneuert. Die Straße ist in Teilabschnitten voll gesperrt, auch der Ilmradweg ist betroffen. Zuerst wird der Abschnitt zwischen Poche und Rannstedt saniert. Der Verkehr wird bereits ab Apolda über Niederroßla, Pfiffelbach und Buttstädt umgeleitet. Der Verkehr auf dem Ilmradweg muss großräumig umgeleitet werden. Für den Schülerverkehr hat die Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße nach langem Ringen eine Lösung gefunden, wie es hieß. So werden die Kinder mit Kleinbussen nach Apolda zu Anschlussbussen gefahren.

B176 bei Kölleda wird gesperrt

Voraussichtlich vom 17. Juni bis Ende August wird im Kreis Sömmerda die B176 zwischen Ortsausgang Kölleda und Ortseingang Frohndorf die Straßendecke auf über vier Kilometern Länge erneuert werden. Umgeleitet wird der Verkehr über Kölleda B85 / L1051, Sömmerda B176 / L1058 und umgekehrt. Kosten wird diese Maßnahme 1,4 Millionen Euro.

Aktuell sind keine größeren Baustellen bekannt.

Dreitägige Sperrung am Hermsdorfer Kreuz

Von Montag, dem 26. August, bis Mittwoch, dem 28. August, gibt es jeweils tagsüber eine größere Sperrung am Hermsdorfer Kreuz. Keine Überfahrt ist nach Angaben der Autobahn GmbH von der A4 in Richtung Dresden auf die A9 in Richtung München möglich. Die Sperrung dauert Montag und Dienstag von 8 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch von 8 bis 12 Uhr. Grund sind den Angaben zufolge Bauwerksprüfungen. Der Verkehr wird während der Sperrung über die Anschlussstelle Hermsdorf-Süd geleitet beziehungsweise verläuft über das Hermsdorfer Kreuz.

Bauarbeiten auf Stadtrodaer Straße in Jena

Auf der vierspurigen Stadtrodaer Straße in Jena steht bis voraussichtlich 6. September pro Fahrtrichtung nur jeweils ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund ist die Sanierung der Straßendecke. Zunächst wird der Abschnitt zwischen der Kreuzung am Stadion und der Kreuzung an der Tankstelle in Wöllnitz erneuert.

Die Bauarbeiten werden zu den beiden Fußballspielen des FC Carl Zeiss Jena gegen Bayer 04 Leverkusen am 28. August und dem Derby gegen den FC Rot-Weiß Erfurt am 4. September unterbrochen. An diesen Tagen wird das Baufeld geräumt, damit der Verkehr auf beiden Richtungsfahrbahnen fließen kann.

B92 in Gera teilweise gesperrt

Autofahrer auf der B92 in Gera brauchen ab Anfang September Juni mehr Geduld. Nach Angaben der Stadt wird in Höhe des Parkhauses "Elstercube" ein Mischwassersammler gebaut. Die Bundesstraße wird deshalb in Richtung Weida bis Ende November teilweise gesperrt. Der Verkehr wird von insgesamt vier auf zwei Fahrspuren verengt, das Tempolimit auf 30 km/h verringert. An der Arminiusstraße wird die Ampel abgeschaltet. Ein Abbiegen von der Arminiusstraße in Richtung Stadtzentrum wird dann nicht mehr möglich sind.

Zweiter Bauabschnitt auf der Clara-Zetkin-Straße in Gera beginnt

Die Clara-Zetkin-Straße in Gera ist zwischen dem Knoten Humboldtstraße/Zabelstraße bis zum Knoten Berliner Straße/Leipziger Straße voll gesperrt. Dieser soll nach aktueller Planung noch 2024 fertiggestellt werden soll. Dabei werden Trink- und Abwasserleitungen sowie die Energiekabel erneuert sowie Weiterhin die Fahrbahn und die Gehwege grundhaft ausgebaut.