In Großbreitenbach kommt es laut Landratsamt an der Hauptstraße 141 bis zum Jahresende wegen einer Gebäudesicherung zu einer Vollsperrung. Die Poststraße ist bis 30. November wegen eines grundhaften Ausbaus voll gesperrt. Die Marienstraße ist zudem zwischen Friedensstraße und Gillersdorfer Straße bis 15. Dezember wegen Kanal- und Straßenbaus voll gesperrt.

Autofahrer auf der B92 in Gera brauchen mehr Geduld. Nach Angaben der Stadt wird in Höhe des Parkhauses "Elstercube" ein Mischwassersammler gebaut. Die Bundesstraße wird deshalb in Richtung Weida bis Ende November teilweise gesperrt. Der Verkehr wird von insgesamt vier auf zwei Fahrspuren verengt, das Tempolimit auf 30 km/h verringert. An der Arminiusstraße wird die Ampel abgeschaltet. Ein Abbiegen von der Arminiusstraße in Richtung Stadtzentrum wird dann nicht mehr möglich sind.