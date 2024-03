Millionenförderung So viel Geld steckt Thüringen in sein Straßenbahnnetz

Thüringen steckt viel Geld in den Ausbau des Straßenbahnnetzes, um den öffentlichen Nahverkehr in mehreren Städten attraktiver zu machen. Allein der Kauf von 38 neuen Straßenbahnen sei seit 2018 mit rund 69 Millionen Euro unterstützt worden. Dafür seien auch 37 Millionen Euro genutzt worden, die das Land von der EU erhalten habe, teilte das Thüringer Infrastrukturministerium auf Anfrage in Erfurt mit.

Weitere 25 neue Fahrzeuge sollen im Zeitraum bis 2027 angeschafft werden - auch an deren Finanzierung beteiligten sich Land und EU mit zweistelligen Millionenbeträgen. Aktuell gehe es um zehn neue Fahrzeuge für die Landeshauptstadt Erfurt.

Mehr als 240 Kilometer Straßenbahnnetz

Die Städte Erfurt, Jena, Gera, Nordhausen und Gotha verfügen über ein Straßenbahnnetz, das insgesamt mehr als 240 Kilometer umfasst. In Erfurt, Gera und Jena sei das Angebot in den vergangenen Jahren schrittweise zu einem Stadtbahnnetz ausgebaut worden. In Nordhausen und Gotha sei ein großer Teil der vorhandenen Strecken erneuert worden.

Linie 1 in Jena mit Bundesmittel ausgebaut

Nach Angaben von Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke). wurden innerhalb von fünf Jahren bis 2023 insgesamt 40 Millionen Euro in die Grunderneuerung der Trassen in Nordhausen, Erfurt, Jena und Gera investiert.

Der Freistaat unterstütze die Kommunen auch bei der Anmeldung von Großvorhaben zum Neu- und Ausbau der Streckeninfrastruktur im Rahmen des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes des Bundes. Solche Vorhaben gebe es in Jena, Gera und Erfurt.

Bildrechte: IMAGO / Olaf Döring

Beispielsweise seien kürzlich auf diesem Wege 31 Millionen Euro Bundesmittel für den Ausbau der Linie 1 in Jena ermöglicht worden.

Erfurt hat größtes Straßenbahnnetz