Wie viele der Mitarbeiter der kommunalen Zugunternehmen streiken, wird sich erst am Montag zeigen. Keine Auswirkungen soll der bundesweite Warnstreik auf den Nahverkehr in Erfurt haben - und ebenso wenig auf den Nahverkehr in Weimar und Gotha. Die Busse sollen in ganz Thüringen wie gewohnt fahren.