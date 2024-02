Bildrechte: picture alliance/dpa | Michael Matthey

Mittwoch und Donnerstag Wieder Warnstreiks im Thüringer Nahverkehr

26. Februar 2024, 15:27 Uhr

In Thüringen ist am Mittwoch und Donnerstag mit erheblichen Behinderungen im öffentlichen Nahverkehr zu rechnen. Mit den Warnstreiks macht die Gewerkschaft Verdi ein weiteres Mal Druck in den Tarifverhandlungen. Auch am Freitag kann es lokal zu Einschränkungen kommen. Denn das Bündnis Fridays for Future will im "Klimastreik" für klimafreundliche Mobilität auf die Straße gehen.