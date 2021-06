Im Tarifkonflikt im Einzel- und Versandhandel hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag die Streiks ausgeweitet. Knapp 250 Beschäftigte legten in Thüringen die Arbeit nieder, wie ein Sprecher mitteilte. Betroffen sind landesweit zehn Kaufland-Filialen, unter anderem in Erfurt, Sömmerda, Gera und Suhl, und der Möbelhändler Ikea in Erfurt. Gestreikt wird zwei Tage lang. Kunden müssten bis Samstagabend mit längeren Wartezeiten rechnen, sagte ein Gewerkschaftssprecher.