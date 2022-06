Konkret geht es um Abstandsregeln für Windkraftanlagen zu Wohnhäusern und um die Schulgeldfreiheit für Azubis in Gesundheitsberufen , die an freien Schulen ausgebildet werden. Die Fraktionen von Die Linke, SPD und Grünen lehnen den Vorstoß der CDU jeweils ab. Damit wären die Gesetze nur mit den Stimmen von AfD und FDP zu beschließen. Worum geht es im Detail?

Bei der Windkraft-Nutzung in Thüringen will die CDU-Fraktion im Freistaat einen Mindestabstand von 1.000 Metern zwischen Windrädern und Wohngebäuden per Gesetz festschreiben. Fraktionschef Mario Voigt sagte am Mittwoch, es gehe darum, den Menschen zuzusichern, dass ihnen "kein Windrad in den Vorgarten gestellt" werde. Mit ihrem Vorschlag wolle die Union den Bürgern diese Zusage rechtssicher geben.