Der Streit um das künftige Berufsschulnetz in Thüringen zieht sich weiter hin. Vier Schulträger haben ihre Vorschläge für den Schulnetzplan bis 2028 nicht zum Stichtag am 31. März beim Bildungsministerium eingereicht. Das hat eine Umfrage von MDR THÜRINGEN unter den Landkreisen und kreisfreien Städten ergeben. Die Landkreise Schmalkalden-Meiningen, Sonneberg und Hildburghausen sowie die kreisfreie Stadt Suhl werden ihre gemeinsame Stellungnahme zum Berufsschulnetz erst nach Ostern abgeben. Die Vorschläge der Bildungsregion Südthüringen müssten noch abschließend abgestimmt werden, sagte ein Sprecher des Landratsamts Schmalkalden-Meiningen.

Das Bildungsministerium will das staatliche Berufsschulnetz wegen sinkender Schüler- und Lehrerzahlen neu ordnen. Die Zahl der Schüler an staatlichen Berufsschulen in Thüringen sank in den vergangenen fünf Jahren von rund 41.000 auf weniger als 40.000. Prognosen zufolge müsste Thüringen jährlich etwa 100 Lehrer für die beruflichen Fächer einstellen, hat aber zu wenig ausgebildet. Deshalb soll es künftig Schwerpunktschulen geben für Berufe in der Metalltechnik, Elektrotechnik, Bautechnik und Wirtschaft/Verwaltung. Das kritisiert die Mehrheit der Schulträger.