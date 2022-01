In ein ähnliches Horn stößt auch der Landesjagdverband. In einer Stellungnahme verurteilt er die Tötung des Luchses. Der Verband sei gemeinsam mit den Natur- und Umweltschutzorganisationen BUND und WWF in verschiedenen Monitoring-Projekten involviert. Dazu gehören laut LJV auch aktuelle Untersuchungen zu Vorkommen, Verbreitung und Wanderverhalten des Luchs in Thüringen. "Insofern ist jeder Verlust eines dieser unter Naturschutz stehenden Tiere sehr schmerzlich sowohl für die Population dieser Wildtierart als auch für die laufenden Forschungen", teilte der Verband mit. Auch er sei sehr an der Aufklärung des Vorfalls interessiert.