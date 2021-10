Wegen der gestiegenen Weltmarktpreise müssen voraussichtlich auch Kunden in Thüringen für Strom und Gas bald deutlich tiefer in die Tasche greifen. Laut Verbraucherzentrale Thüringen hat sich zum Beispiel der Preis für Erdgas in den letzten Monaten fast vervierfacht.

Wann und in welcher Höhe die Preise steigen, ist jedoch noch unklar, wie eine Umfrage von MDR THÜRINGEN bei Versorgern in Thüringen ergab. Die meisten Anbieter halten sich noch bedeckt und wollen abwarten, ob die Preise dauerhaft oben bleiben.

So warten beispielsweise die Stadtwerke Jena-Pößneck die aktuelle Entwicklung ab, wie ein Unternehmenssprecher sagte. Auch die Stadtwerke in Erfurt können nach eigenen Angaben frühestens im November eine Aussage zu den Preisen treffen. Bis dahin würden die Parameter beobachtet, teilte SWE-Sprecher Henry Köhlert mit.

Die Kunden der Thüringer Energie AG müssen sich bereits bis zum Ende des Jahres auf Post mit höheren Energie-Preisen einstellen. Unklar sei nur, wie hoch das Plus ausfalle, teilte ein Sprecher mit. Zwar kaufe das Unternehmen langfristig ein. Doch an höheren Preise komme man nicht vorbei. Wenn der Brief in den nächsten Wochen im Briefkasten liegt, haben die Kunden sechs Wochen Zeit, sich auf die höheren Preise einzustellen. Eine solche Frist ist vorgegeben.