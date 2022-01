Zahlreiche private Stromanbieter haben Pleite gemacht und können auch Thüringer Kunden daher nicht mehr beliefern.

Die fallen automatisch in die Grundversorgung der örtlichen Stadtwerke oder der Teag. Und deren Preise sind erstaunlich günstig.

Doch weil nun mehr Kunden beliefert werden müssen, wird der Strom teurer. Neukunden werden nicht mehr angenommen.

"Stromanbieter wechseln und sparen!", "Klicken Sie hier!", "Zum neuen Anbieter in nur fünf Minuten!" - So hat sie bisher funktioniert: die Welt der cleveren Strompreis-Füchse. Auf den Seiten von kostenlosen E-Mail-Portalen, Zeitschriftenverlagen oder in den sozialen Medien - Links zu den Billigangeboten waren allgegenwärtig.

Die Angebote: zuverlässig preiswert. Auch für alle Thüringer, die beim Strom noch den letzten möglichen Cent sparen wollten, hieß die Devise: Tarife im Auge behalten, mit häufigen Wechseln viele Boni einsammeln, und bloß weg bleiben von den teuren Stadtwerken und Regionalversorgern. Deren Preise wurden auf den Vergleichsportalen meist als Messlatte und Abschreckung eingeblendet. Wer noch teurer war als die Grundversorgung vor der Haustür, den konnte man gleich ignorieren.

Kunden ohne Vertrag werden sicher aufgefangen

Diese Welt steht inzwischen Kopf. Jene Kunden, die die Regionalen gern versorgt hätten, die aber zu Günstig-Anbietern wie Yellow-Strom und Co. wechselten, fallen den Thüringer Stadtwerken und der Thüringer Energie AG (Teag) jetzt in den Schoß. Mit ersten schmerzlichen Preissteigerungen auf dem Strommarkt gingen im Sommer 2021 auch weitere Billig-Anbieter in Insolvenz. Immer mehr Haushalte saßen ohne Verträge da.

Allein in den letzten sechs Monate haben 40 bundesweite Stromanbieter ihre Kunden nicht mehr beliefert. Und so lernen auch in Thüringen jetzt Tausende Haushalte, die dort unter Vertrag waren, was es mit der Sicherheit einer Ersatzversorgung auf sich hat. Wie vom Gesetzgeber geregelt, werden sie nun vom örtlichen Grundversorger mit Strom beliefert, ohne dass sie einen Finger rühren müssen. Und das Kuriose: manchmal zu unschlagbar günstigen Preisen.

Regionale Energieanbieter wie die Thüringer Energie AG müssen Stromkunden ohne Vertrag nun auffangen. Bildrechte: dpa

Grundversorgung in Erfurt konkurrenzlos günstig

Wem das in Erfurt passiert ist, der bewegt sich am besten gar nicht. Die SWE Energie bietet die Kilowattstunde Strom in der Grund- und Ersatzversorgung immer noch für 29,57 Cent an. Sie suchen einen Lieferanten, der billiger ist? Googeln Sie sich ruhig die Finger wund!

Der nächste Anbieter, den die gängigen Vergleichsportale auf der Liste haben, kostet einen Zwei-Personen-Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.500 Kilowattstunden 25 Euro mehr pro Monat als die Stadtwerke. 3.000 Kunden sind in den vergangenen sechs Monaten auf diese Art zu einem Stromtarif gekommen, der so auf dem Markt nicht mehr angeboten wird.

Als Geschäftsführer der SWE Energie weiß Karel Schweng im Moment nicht so genau, ob er sich darüber freuen soll oder nicht. Denn zu Zeiten, als er diese Haushalte gern aufgenommen hätte, wollten die ja partout nicht. Weil sie die Risiken und Verpflichtungen, die die Stadtwerke tragen müssen, nicht mitfinanzieren wollten. Das ist und bleibt deren gutes Recht. Jetzt stehen sie ohne Vertrag da und Schweng muss sie aufnehmen. Und gerade jetzt kommen sie ungelegen. Eigentlich.

Preiswerter Strom reicht nicht für alle Interessenten

Schweng führt ein kommunales Unternehmen, das mehr Verpflichtungen hat als Rendite-Erwartungen von Aktionären zu bedienen. Energie-Stadtwerke müssen die Grundversorgung absichern - egal was kommt. Und Energie-Stadtwerke müssen Schwimmbäder, Busse, Straßenbahnen und Freizeiteinrichtungen mitfinanzieren. Dafür füllen sie die Kassen von Kommunen zuverlässig mit Gewinnen. Und haben deshalb ein scharfes Auge auf die Risiken an den Energiemärkten.

Wie Karel Schweng kauft auch Tino Schäfer als Geschäftsführer der Stadtwerke Suhl/Zella-Mehlis den Strom für seine Kunden weit im Voraus ein. "Wir haben sehr früh unsere gesamte Strommenge für 2022 eingekauft. Schon vor dem Frühsommer, bevor die Preise richtig nach oben gingen. Aber eben nur eine begrenzte Menge für eine begrenzte Kundenzahl."

Je später und vor allem kurzfristiger ein Lieferant eingekauft hat, umso heftiger trifft ihn jetzt der Höhenflug bei den Preisen. Schäfer hat zwischen 400 und 500 neue Kunden aus den Insolvenzen. Die kann sein Portfolio verkraften. Noch.

Energieanbieter müssen Strom nachkaufen, um alle Kunden beliefern zu können. (Symbolbild) Bildrechte: imago/Frank Sorge

Unternehmen beschränken Zugang für Neukunden

Wer jetzt noch schnell wechseln will - zu den Stadtwerken Erfurt oder Suhl/Zella-Mehlis - kommt zu spät. In Erfurt werden momentan nur noch Kunden aufgenommen, die automatisch in der Ersatzversorgung landen und nicht abgelehnt werden dürfen. Andere Neuverträge sind im Moment nicht im Angebot.

Im März wolle man die Preise in der Ersatzversorgung anheben, eventuell ab April auch wieder Verträge für Neukunden anbieten, erläutert Schweng im Interview mit MDR THÜRINGEN. Momentan sei es aber so gut wie unmöglich, Preise im Voraus zu kalkulieren. Preisschwankungen von 100 Prozent von einem Tag auf den anderen seien keine Seltenheit, die Preisspitzen exorbitant.