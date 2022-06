In Teilen von Jena und Pößneck ist am Sonntagmittag der Strom ausgefallen. Grund war ein hitzebedingter Kurzschluss an einer Hochspannungsleitung in Jena-Ammerbach. Nach Angaben des Betreibers Thüringer Energienetze (TEN) hängen die Leiterseile aller Freileitungen derzeit stärker durch als gewöhnlich. Der Strom sei von der Leitung auf einen nicht ausreichend zurückgeschnittenen Baum übergesprungen, der in Brand geraten sei.