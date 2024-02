Aiwanger wies erneut die Kritik Ramelows zurück, wonach Bayern die Trasse ohne Absprache mit Thüringen geplant habe: Es sei nicht seine Trasse, die hier teilweise durch Thüringen gehen könnte. "Ich sage das so deutlich und ich habe diese Trasse auch nicht geplant, wie es mir der Herr Ramelow in die Schuhe schieben will, sondern das ist schlichtweg ein Planungsvorschlag der Bundesnetzagentur."

Darüber hinaus werde nicht nur Bayern vom Bau der Trasse profitieren, sondern auch Thüringen, wenn über die Leitung bayerischer Sonnenstrom zu den Verbrauchern fließe.

Zugleich verwies Aiwanger darauf, dass noch niemand genau wisse, wo die Trasse am Ende herlaufen werde. "Das ist jetzt ein Lineal-Strich, der zu einem nennenswerten Anteil auch auf Thüringer Boden ist. Vielleicht wird bei der genauen Prüfung ohnehin klar, dass wir etwas weiter nach Süden müssten und dann im Einzelfall wieder in Bayern sind", betonte er.

Bildrechte: Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie

Es sei nur klar, dass die Stromleitungsführung direkt an der bayerisch-thüringischen Grenze verlaufe. Niemand wisse genau, ob der Verlauf am Ende einen "Kilometer drüber oder einen Kilometer drunter" sein werde. Daher solle Ramelow in der Debatte "jetzt etwas abrüsten".

Noch im Jahr 2019, so schreibt der Bayerische Rundfunk, hatte Aiwanger von einem "großen Erfolg" gesprochen, die Trasse "wegverhandelt" zu haben. Im vergangenen Sommer machte Bayern jedoch klar, dass aus Sicht des Freistaats die damals geplanten Leitungen nicht ausreichten. Bei einem Pressetermin vor wenigen Tagen hatte Aiwanger dann zum Verlauf der Stromleitungen, die teilweise durch Thüringen führen sollten, erklärt: "Das hat den Vorteil, es geht weniger durch bayerisches Gebiet."

Bildrechte: IMAGO / Smith

Ramelow hatte Gespräch angeboten

Ramelow hatte der bayerischen Regierung daraufhin zunächst "Dreistigkeit" vorgeworfen, als die Pläne bekannt wurden. Das Vorhaben, dafür zulasten von Thüringen einfach über einen Korridor auf Thüringer Gebiet zu verfügen, mache fassungslos.