In Thüringen leben nach Angaben der Krankenkasse BARMER im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich viele alkoholabhängige Menschen. Bei 17 von 1.000 Personen sei im Freistaat im Jahr 2020 eine entsprechende Diagnose gestellt worden, teilte die Landesvertretung der Krankenkasse am Dienstag in Erfurt mit. Damit liege Thüringen rund 24 Prozent über dem Bundesschnitt. Dieser liege bei 14 von 1.000 Personen. Zusammen mit weiteren Bundesländern im Norden und Osten liege Thüringen nach Mecklenburg-Vorpommern (21) und Sachsen (19) auf dem dritten Platz.