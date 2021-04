LSB-Hauptgeschäftsführer Thomas Zirkel begründet die Teilnahme Thüringens an der Studie damit, dass Vereins- und Verbandsarbeit dadurch so gestaltet werden können, dass Sportorganisationen verlässliche und sichere Orte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind. Von den bundesweit 16 Landessportbünden beteiligen sich zehn an dem Forschungsprojekt. Die Studienergebnisse werden durch das Universitätsklinikum Ulm ausgewertet.