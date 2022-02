Sturmtief "Antonia" hat in der Nacht in Thüringen zu rund 40 Einsätzen der Feuerwehr geführt - laut Polizei blieb es aber zunächst bei kleineren Schäden. Wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte, waren vielerorts Bäume umgestürzt.

Demnach sind aktuell unter anderem die Straße zwischen der Autobahn-Abfahrt Bad Klosterlausnitz an der A9 und Albersdorf im Saale-Holzland-Kreis, sowie die Bundesstraße 285 zwischen Langenfeld und Urnshausen im Wartburgkreis gesperrt. Probleme gibt es auch auf der Bahnstrecke zwischen Bad Lobenstein und Saalfeld, vereinzelt auf anderen Linien. Im Weimarer Ortsteil Niedergrunstedt ist ein Strommast abgeknickt.

Hochwasserlage in Südthüringen noch angespannt

Im Kreis Hildburghausen war die Feuerwehr am frühen Montagmorgen unter anderem auf der Landstraße zwischen Schleusingen und Gerhardtsgereuth wegen umgestürzter Bäume im Einsatz. Im Landkreis Sonneberg sind die Straßen zwischen Limbach und Theuern sowie zwischen Steinach und Mengersgereuth-Hämmern wegen Sturmschäden gesperrt. Auch die A71 wurde wegen starker Windböen zwischen Ilmenau und Gräfenroda gesperrt.

Durch den starken Regen hat sich auch die Lage an den Flusspegeln noch nicht entspannt. Für die Nahe bei Hinternah gilt aktuell die Meldestufe 1. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes ist der Regen am frühen Montagmorgen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wieder in Schnee übergegangen.

DWD: Stürmischer Montag - Gewitter angekündigt