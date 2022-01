Das Sturmtief "Nadia" ist über Thüringen hinweggezogen, ohne größere Schäden zu hinterlassen. Vereinzelt seien Äste abgebrochen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Auf der A9 kam es am Morgen zwischenzeitlich zu Behinderungen: Bei Triptis stürzte ein Baum auf die Autobahn und blockierte alle drei Fahrspuren in Richtung München.